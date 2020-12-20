الطائف 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسكرم مدير إدارة الإسعاف بالطائف عبدالله بن محمد الحارثي المتميزين لهذا العام من متطوعين ومتطوعات الهيئة الذين أسهموا في نجاح البرامج التطوعية التي أقيمت على مدار عام كامل حيث تجاوزت ساعاتهم التطوعية 7613.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي عابد الثبيتي أنه جاء تكريم المتميزين والمتميزات احتفالاً بعطائهم وتقديرًا لجهودهم المبذولة في اليوم العالمي للتطوع وذلك نظير عدد مشاركاتهم في البرامج التطوعية التي كان أبرزها نقاط الفرز البصري للكشف عن المصابين والمشتبه بإصابتهم وقت الجائحة والمشاركة في تطبيق الاحترازات الوقائية في الجوامع والمجمعات التجارية والمنتزهات بالمحافظة، حيث بلغت الفرص التطوعية لهذا العام أكثر من 65 فرصة اشترك فيها 312 متطوعا ومتطوعة.يذكر أن الهيئة تعمل على إعداد وتأهيل المتطوعين والمتطوعات عن طريق إعطائهم الدورات اللازمة للمشاركة في تلك البرامج، بالإضافة إلى تسخير الإمكانات اللازمة كافة ليقوموا بدورهم التطوعي تجاه المجتمع بكل احترافية وتميز.// انتهى //22:58ت م0181