رام الله 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسطالب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها بدعم وكالة "الأونروا" للتغلب على أزمتها المالية غير المسبوقة في تاريخها على مدار 70 عاماً.وأوضح المجلس في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم وإلى عدد من رؤساء البرلمانات النوعية في قارات العالم، أن هذه الأزمة المالية الخانقة أثرت بشكل مباشر على خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، في مناطق عمليات الأونروا في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، ويعيشون ظروفاً حياتية صعبة.وشدد على أن مواصلة الالتزام بدعم وكالة الأونروا يسهم في تحقيق أمن واستقرار المخيمات والمنطقة، ويمنع حدوث انهيار للأونروا، وفي الوقت ذاته يشكل مبعث أمل لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتطلعون إليكم لنصرة قضيتهم العادلة في العودة إلى ديارهم طبقاً لما ورد في القرار 194.// انتهى //23:03ت م0183