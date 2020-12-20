ظهران الجنوب 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسكثفت بلدية محافظة ظهران الجنوب، حملاتها الرقابية الميدانية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية بالمحافظة للتأكد من التزامها بإجراءات واحترازات السلامة والاشتراطات الصحية، تحقيقاً للبيئة الآمنة للمواطنين والمقيمين.وتهدف الحملات للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، لتعزيز السلامة الغذائية ما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.وأشارت البلدية إلى أنها أتلفت 16 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة، وأغلقت منشأة مخالفة, إضافة إلى رصدها عددا من المخالفات، وذلك بعد جولات ميدانية، حيث شملت المخالفات تدني مستوى النظافة العامة، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وانتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات.// انتهى //23:40ت م0187