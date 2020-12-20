الرياض 5 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 20 ديسمبر 2020م واسنيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية راوندا - غير المقيم - المعين لدى المملكة ايمانويل هاتيجيكا.وتسلم بن نحيت خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده غير مقيم لدى المملكة، تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ونقل تمنيات سمو وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.// انتهى //23:41ت م0188