بيش 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واستوج فريق نادي بيش اليوم، بكأس بطولة دوري منطقة جازان لكرة القدم للدرجة الأولى، رغم خسارته أمام فريق نادي الأمجاد بهدف نظيف، في ختام الموسم الرياضي بجازان.وحقق فريق الأمجاد المركز الثاني، وبذلك يتأهل الفريقان للتصفيات النهائية المؤهلة لدوري الدرجة الثانية، ومشاركتهما رسمياً بدوري الدرجة الثالثة الموسم المقبل على مستوى المملكة، في حال عدم الصعود لدوري الدرجة الثانية.وهنأ مدير مكتب وزارة الرياضة بجازان إبراهيم بن يحيى الرياني الفريقين، مشيراً إلى أن المتأهلين بحاجة إلى مزيد من الجهد وتطوير ودعم عناصر الفريقين بلاعبين مميزين، للمنافسة على تحقيق الصعود لدوري الثانية، خاصة أن المنافسة ليست سهلة، مشيداً بدور منسوبي المكتب والشؤون الرياضية المميز في إنجاح الموسم الرياضي الحالي.من جهته، أكد مدير الشؤون الرياضية بمكتب جازان الرياضي فيصل باعشن، أن استحداث دوري الدرجة الثالثة أسهم في رفع مستوى المنافسة بدوري المنطقة هذا الموسم، وعزز الحراك الرياضي بشكل كبير ، متمنياً للفريقين التوفيق مستقبلاً لتحقيق تطلعات الرياضيين بالمنطقة.// انتهى //23:43ت م0189