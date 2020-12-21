الخرطوم 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسعقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان اجتماعه بالقصر الرئاسي اليوم برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.وقدم خلاله رئيس المجلس تنويراً حول المستجدات على الحدود الشرقية للبلاد، معرباً المجلس عن شكره للقوات المسلحة السودانية وانتشارها لحماية السودان وأراضيه ومواطنيه وصون سيادة الوطن وعدم التفريط في شبر منه.وأضافت المتحدثة الرسمية باسم مجلس السيادة الانتقالي السوداني الدكتورة مريم الصادق المهدي في بيان صحفي أن المجلس أكد على قيام الدبلوماسية السودانية بدورها في تعزيز علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والتعاون مع إثيوبيا التي تربطها أواصر القربى والمصالح المشتركة مع السودان.ولفتت الانتباه إلى أن المجلس شدد على ضرورة مواصلة الجهود لتكوين المجلس التشريعي عبر التشاور الواسع، ليشمل المكونات الوطنية كافة وتكوين أجهزة الفترة الانتقالية بما فيها مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء والولاة والمفوضيات القومية وآليات تنفيذ السلام.// انتهى //00:46ت م0196