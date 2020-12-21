أديس أبابا 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسدعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، اليوم، إلى محاربة الإرهاب في الصومال الذي يحاول التعافي من حرب أهلية بدأت بانهيار الحكومة المركزية عام 1991م.وحث فكي في كلمة له خلال القمة الثامنة والثلاثين لدول الهيئة الحكومية للتنمية بشرقي أفريقيا "إيغاد" المنعقدة حاليا في جيبوتي، كذلك على مساعدة إثيوبيا في إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وأماكنهم، اثر اشتباكات مسلحة بين الجيش الفيدرالي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الذي تسبب القتال في نزوح ولجوء عشرات الآلاف من الإثيوبيين، قبل أن تعلن أديس أبابا عن انتهاء العملية بالسيطرة على الإقليم بالكامل.وناشد موسى فكي كلا من الصومال وكينيا إعادة النظر في مواقفهما، والعمل سويا لعودة العلاقات بينهما إلى طبيعتها، كما دعا إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني المشروعة، حاثا المكونات المدنية والعسكرية الوطنية في السودان على العمل معا التزاما بتحقيق تلك التطلعات، واصفا توقيع اتفاق السلام في السودان بأنه خطوة مهمة في اتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.وأعرب موسى فكي في كلمته عن دعم الاتحاد الأفريقي لجميع القرارات التي ستتخذها قمة "إيغاد".// انتهى //03:14ت م0204