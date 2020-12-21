المدينة المنورة 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء.//انتهى//04:07ت م0206