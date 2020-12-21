عام / "الأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1442/5/6 هـ الموافق 2020/12/21 م واس
المدينة المنورة 5 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء.
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