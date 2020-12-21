الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمران ملكيان: تعيين 17 قاضياً في «ديوان المظالم» وترقية 318 في «النيابة العامة»فيصل بن بندر: المشاركات المجتمعية تبعث السرورأمير القصيم: جهاز «بنان» يحافظ على خصوصية المرأةأمير نجران يطلع على مبادرات اللجنة الاجتماعية لقرى الجنوبحسام بن سعود: لجان التنمية الاجتماعية مهمة لخدمة المجتمعأمير الشمالية: المملكة منذ تأسيسها تعمل على خدمة كتاب اللهسعود بن نايف يرعى حفل حصاد جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصللجنة شورية تناقش مبادرات وإنجازات هيئة الترفيهالعودة إلى الحياة الطبيعية بعد تحصين 70 % من المجتمع«الداخلية» تحذر من التجمعات غير العائلية لأكثر من 50 شخصاً1500 موظفة لخدمة قاصدات المسجد الحرامالمسجد النبوي.. رسائل توعية بلغات العالمفيصل بن فرحان: تشكيل الحكومة اليمنية يسهم في استقرار المنطقةخالد بن سلمان: نبارك تنفيذ "اتفاق الرياض".. ونتطلع ليمن آمنوفاة الشيخ ناصر الصباحالجيش السوداني يستعيد أراضي من قبضة ميليشيات إثيوبيةفلسطين تعيد علاقاتها مع أميركاهل يكسب بايدن ودّ الصين؟سلالة جديدة من كورونا تضرب إنجلترا// يتبع //06:08ت م0003