عام / الصحف السعودية
الاثنين 1442/5/6 هـ الموافق 2020/12/21 م واس
الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
أمران ملكيان: تعيين 17 قاضياً في «ديوان المظالم» وترقية 318 في «النيابة العامة»
فيصل بن بندر: المشاركات المجتمعية تبعث السرور
أمير القصيم: جهاز «بنان» يحافظ على خصوصية المرأة
أمير نجران يطلع على مبادرات اللجنة الاجتماعية لقرى الجنوب
حسام بن سعود: لجان التنمية الاجتماعية مهمة لخدمة المجتمع
أمير الشمالية: المملكة منذ تأسيسها تعمل على خدمة كتاب الله
سعود بن نايف يرعى حفل حصاد جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
لجنة شورية تناقش مبادرات وإنجازات هيئة الترفيه
العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تحصين 70 % من المجتمع
«الداخلية» تحذر من التجمعات غير العائلية لأكثر من 50 شخصاً
1500 موظفة لخدمة قاصدات المسجد الحرام
المسجد النبوي.. رسائل توعية بلغات العالم
فيصل بن فرحان: تشكيل الحكومة اليمنية يسهم في استقرار المنطقة
خالد بن سلمان: نبارك تنفيذ "اتفاق الرياض".. ونتطلع ليمن آمن
وفاة الشيخ ناصر الصباح
الجيش السوداني يستعيد أراضي من قبضة ميليشيات إثيوبية
فلسطين تعيد علاقاتها مع أميركا
هل يكسب بايدن ودّ الصين؟
سلالة جديدة من كورونا تضرب إنجلترا
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