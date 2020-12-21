وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( نحو استقرار اليمن ) : وحدة وسلامة اليمن ودعم استقراره ، يمثل هدفا استراتيجيا وأولوية كبرى للمملكة ، ولأجل ذلك تواصل جهودها التاريخية في حماية الشعب اليمني ووحدة الصف ، والتي أثمرت عن اتفاق الرياض الذي تجاوز بنجاح كافة التحديات ، وتتويجه بتنفيذ الشق العسكري ثم تشكيل الحكومة اليمنية ، مما يعكس الإرادة القوية والحرص على مبدأ الحوار لحل الخلافات الأخوية بين طرفي الاتفاق من الأشقاء اليمنيين ، واستجابة مخلصة لجهود المملكة الصادقة في تحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني.وبينت : هذه النجاحات ستدفع بطبيعة الحال إلى تعزيز التوافق الوطني ووحدة الصف والقرار والقوة العسكرية ، وهذا من شأنه دفع الحوثيين للتخلي عن مخططهم المدعم إيرانيا والقبول بالحل السياسي وفق مرجعياته الأساسية ، وهو ما أكدت عليه القيادة اليمنية ، وكما أشار رئيس الوزراء معين عبدالملك، بأن برنامج الحكومة الجديد سيتضمن توحيد ودعم الجبهات ليتصدر رؤية وطنية تتعاطى مع مختلف التحديات وفي مقدمتها العسكرية والاقتصادية.وختمت : ومع هذه الخطوات المتقدمة التي تشهدها الساحة اليمنية مع نجاحات تطبيق اتفاق الرياض واستحقاقاته على أرض الواقع ، تتوالى الأصداء المرحبة على كافة الأصعدة عربيا وعالميا ، والتقدير البالغ لدور المملكة بقيادتها الحكيمة ، ومواقفها التاريخية من أجل تحقيق الأمن والسلم والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة في اليمن الشقيق.// يتبع//06:08ت م0006