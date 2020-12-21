شنغهاي 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد.وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن 21 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج، مبينة أنها رصدت 15 إصابة خالية من الأعراض يوم الأحد، ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 86852 بينما يظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634.// انتهى //06:16ت م0011