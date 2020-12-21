طوكيو 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين على تراجع.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 79ر159 نقطة، أو 60ر0% ، ليصل إلى 60ر26603 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 59ر11 نقطة، أو 65ر0% ، ليصل إلى 65ر1781 نقطة.// انتهى //07:18ت م0012