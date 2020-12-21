طرابلس 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع ممثلي حكومة الوفاق الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة، والاتفاق على الاستمرار في العمل لتنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع يوم 23 أكتوبر الماضي من قبل طرفي اللجنة، وتم استعراض الخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق اللجنة بشأن وقف إطلاق النار الدائم.وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، وناقشا الوضع في ليبيا ومسار جهود التسوية في ليبيا عبر المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، كما تناول اللقاء عدد من الملفات والقضايا بين البلدين الشقيقين والجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة والأمن القومي المشترك.ونوهت إلى عقد أعضاء مجلس النواب ( طبرق وطرابلس ) اليوم جلسة تشاورية عبر الإنترنت لمناقشة تعديل الرئاسة واللائحة الداخلية، موضحة أنه تعذر عقد جلسة رسمية بسبب بعض المشاكل اللوجستية وتفشي وباء كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد لعقد جلسة رسمية في القريب العاجل.وتطرقت إلى تصريحات وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس أن أثينا تسعى إلى منع إقامة قاعدة تركية في ليبيا، معربا عن أمله في تراجع حكومة السراج عن مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا.وعرجت صحف ليبيا على إعراب وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ليون إي بانيتا عن قلقه الكبير تجاه الدور الذي تقوم به تركيا في زعزعة الاستقرار في ليبيا وأنحاء الشرق الأوسط، مؤكدًا على أهمية قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن بتوضيح وجوب التزام تركيا بالقانون الدولي.// انتهى //07:51ت م0015