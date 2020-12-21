مانيلا 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسلقي تسعة أشخاص مصرعهم إثر فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن العاصفة الاستوائية "كروفانه" التي ضربت الفلبين.وأفاد مسؤولون محليون أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم غرقًا في مقاطعتي اجوسان ديل سور وسوريجاو ديل سور جنوبي الفلبين.وذكرت وكالة الكوارث الوطنية أن شخصين لقيا مصرعهما في انهيار أرضي في مقاطعة ليتي شرقي البلاد، بينما تم الإبلاغ عن حالة وفاة أخرى في مدينة دافاو، مضيفة أن الفيضانات والانهيارات الأرضية شردت أكثر من 36 ألف شخص وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية تقدر قيمتها بأكثر من 3ر2 مليون دولار.وتسببت العاصفة كروفانه في هطول أمطار غزيرة فوق المقاطعات الجنوبية والشرقية خلال مطلع الأسبوع. // انتهى //08:32ت م0018