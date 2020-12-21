القاهرة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص بلاده على التعاون المثمر والبناء مع الشركات العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات، وتشديده على ضرورة تعزيز استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة.وأبرزت اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلة قوات الاحتلال إخلاء المنطقة الشرقية ومنطقة مصلى باب الرحمة خلال عملية الاقتحام.ونشرت صحف الاثنين تحذير منظمة الصحة العالمية من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرًا في بريطانيا، مشيرة إلى أن السلالة الجديدة من الصعب السيطرة عليها قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير.ولفتت الانتباه إلى الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ونظيره الإثيوبي آبي أحمد، في جيبوتي، لبحث ترسيم الحدود وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.وسلطت الضوء على الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن اللبنانية ومئات الطلاب احتجاجًا على قرار جامعات خاصة زيادة سعر صرف الدولار مما يؤثر على الرسوم الجامعية.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 أخرين إثر انفجار قنبلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.// انتهى //09:45ت م0020