الرباط 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إلى قرار الحكومة المغربية تمديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وكذا إجراءات الإغلاق، لمدة أربعة أسابيع بمدينة الدار البيضاء، وبالأقاليم المجاورة لها في محاولة للحد من تفاقم الوضع الوبائي لجائحة كورونا.واهتمت بتصريح رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الذي أكد فيه أن بلاده مستعدة دائمًا لفتح الحدود مع الجزائر دون أي مقابل وحل كل المشكلات المطروحة بين البلدين.وتوقفت صحف الرباط عند فتح جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم السبت الماضي، لقنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، في أقصى الجنوب المغربي، لتكون بذلك تاسع تمثيلية دبلوماسية يتم افتتاحها في هذه المدينة.وتحدثت عن مخلفات ثلاث انفجارات ضربت مدنا أفغانية، وتسببت في مقتل عشرة أشخاص وإصابة العشرات دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.وتناولت صحف الاثنين الخلافات المستمرة بين لندن وبروكسيل، حول الاتفاق التجاري لما بعد بريكست، وذلك قبل أقل من أسبوعين على خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.ونقلت عن مصدر في الجيش العراقي قوله إن جماعة "خارجة عن القانون" أطلقت أمس صواريخ باتجاه المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد، حيث تقع السفارة الأميركية والعديد من المقرات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية.وأخبرت صحف المغرب عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا، مما يهدد بالعودة إلى الوراء في جهود مكافحة الوباء.// انتهى //09:58ت م0022