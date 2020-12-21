الكويت 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسرصدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم زلزالًا بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر في جنوب غرب الكويت.وأوضح مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية لرصد الزلازل الدكتور عبدالله العنزي في بيان صحفي اليوم، أن الزلزال حدث في تمام الساعة السادسة وأربع دقائق من صباح اليوم بتوقيت دولة الكويت على عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض.// انتهى //10:09ت م0024