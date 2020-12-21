الباحة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.ويشمل التنبيه الذي يستمر - بمشيئة الله - إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.ودعا الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة - لا سمح الله -.// انتهى //10:14ت م0025