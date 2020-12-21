الخرطوم 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، ترحيب السودان بتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري وتكوين الحكومة، ودفعها للأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق الرياض ودعم الجهود الأممية بقيادة المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.وأولت اهتمامًا بالمباحثات التي أجراها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أمس، مع نظيره الإثيوبي ابى أحمد والتي تطرقت للأوضاع في الإقليم، والتنسيق لانعقاد اللجنة العليا بين البلدين يوم غدٍ.وأشارت صحف الخرطوم إلى تسجيل السودان أمس 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 9 حالات وفاة، فيما تشافى 147 حالة حتى الأن.وركزت على إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداءات المستوطنين المتواصلة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته في الضفة بما فيها القدس الشرقية المحتلة.ولفتت الصحف الانتباه إلى تصريحات وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس أن بلاده تسعى إلى منع إقامة قاعدة تركية في ليبيا، معربًا عن أمله في تراجع حكومة السراج عن مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا.وتطرقت إلى تأكيد الجيش العراقي والسفارة الأمريكية، إن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة بغداد في هجوم استهدف السفارة مما أسفر عن إلحاق أضرار طفيفة بالمجمع.ونشرت إعلان الجيش النيجيري مقتل تسع مسلحين من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية خلال العمليات العسكرية شمال شرقي البلاد.ونقلت صحف السودان عن منظمة الصحة العالمية، إنها تتواصل مع مسؤولين بريطانيين لاستيضاح الأمر حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في البلاد، ونصحت بتوخي الحذر من انتشار المرض.// انتهى //10:25ت م0028