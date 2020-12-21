الناصرة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، منزلا في مدينة قلنسوة، الليلة الماضية، بحجة البناء غير المرخص.ونقلت مصادر فلسطينية أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي طوّقت موقع البيت من جميع الجهات ومنعت الوصول إليه، فيما وصل سكان من المدينة إلى المكان ومنعتهم الشرطة من الاقتراب.وأقدمت السلطات الإسرائيلية على هدم بيتين في كفر قاسم يتبعان لعائلة عارف فريج.// انتهى //10:32ت م0029