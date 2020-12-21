رام الله 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة، فيما بغت حالات التعافي 1518 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية.ونشرت مطالبة المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها بدعم وكالة "الأونروا"، للتغلب على أزمتها المالية غير المسبوقة في تاريخها على مدار 70 عامًا.وتحدثت صحف الاثنين عن إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين المتواصلة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته في الضفة بما فيها القدس الشرقية المحتلة.وألقت الضوء على اقتحام 43 مستوطنًا بقيادة المتطرف "غليك"، باحات الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.وأوردت صحف فلسطين تصريحات وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي سبق وتحدث عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون "خرجت عن السيطرة".// انتهى //10:41ت م0031