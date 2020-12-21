الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.وأكدت الوزارة مساندة المملكة لجمهورية العراق الشقيقة ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وصيانة سيادتها، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيها.// انتهى //10:41ت م0032