جدة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم ، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تتسبب في تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الكامل والجموم وخليص.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //11:00ت م0033