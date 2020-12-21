بغداد 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، ردود الفعل العراقية والدولية على الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء بوسط بغداد أمس.وعرجت صحف بغداد مجددًا على الأزمة المالية التي يمر بها العراق منوهة بالإجراءات التي اتخذها أو ستتخذها الحكومة لمعالجتها, مشيرًة في هذا المجال إلى تعهدَ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس بالعمل على تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي من دون المساس بالفقراء.وفي هذا السياق تناولت انعكاسات وآثار قرار البنك المركزي بخفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بنسبة 22%, مشيرة إلى تأثيرات هذا القرار وانعكاساته على أسعار السلع والمواد والبضائع والواقع المعيشي للمواطنين عمومًا.وركزت صحف العراق على توقعات ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية على خلفية تراجع فيروس كورونا، واسترجاع اقتصادات الدول لعافيتها تدريجيًا.// انتهى //11:17ت م0034