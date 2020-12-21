بيروت 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة القلق والترقب التي تسود الساحة السياسية بانتظار نتائج المساعي التي يقوم بها البطريرك بشارة بطرس الراعي لحلحلة العقد التي تعترض تشكيل الحكومة وسط أجواء توحي بتعذر الاتفاق على التشكيلة الوزارية قبل نهاية هذا العام.وتحدثت عن تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية.وأخبرت صحف بيروت عن استهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد أمس بخمسة صواريخ كاتيوشا سقطت على مجمع سكني في المنطقة الخضراء قريب من مبنى السفارة الأمريكية.وأشارت إلى اتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس ما وصفه بميليشيات موالية لإيران بمهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد، مشيرًا إلى أن الشعب العراقي يستحق أن تتم محاكمة هؤلاء المهاجمين.وأوردت صحف لبنان تأكيد منظمة الصحة العالمية أمس رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا مؤخرًا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا.// انتهى //11:29ت م0035