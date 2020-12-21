حائل 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأُجريت في مركز القلب بمستشفى الملك سلمان التخصصي في حائل 1354 عملية قسطرة قلبية، و 46 عملية قلب مفتوح، وذلك خلال العام الجاري 2020 م.وشهد المركز خلال نفس الفترة مراجعة 13922 مراجعا للعيادات الخارجية، وإجراء 3860 تصويرا للقلب "الإيكو"، فيما بلغ عدد حالات التنويم 3722 حالة.وفي نفس السياق قدّم المركز خدماته الصحية خلال الشهر الماضي لـعدد 124 مريضا. ‏// انتهى //11:53ت م0038