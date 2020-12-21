تونس 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على إعلان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، إعفاء وزير الشؤون المحليّة والبيئة، مصطفى العروي، من مهامه وإيقافه والتحقيق معه.وأوردت إعلان وزارة الصحة التونسية تسجيل 1536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و32 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وتحدثت صحف الاثنين في شأن محلي آخر عن تجدد المناوشات وعمليات الكر والفر، لليلة الثالثة على التوالي، بين محتجين ووحدات أمنية في مدينة القصرين وسط غرب البلاد، على خلفية مطالب اجتماعية.وكتبت عن تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام 43 مستوطنًا باحاتِ المسجد الأقصى.وأشارت إلى استهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا سقطت على مجمع سكني في المنطقة الخضراء .وتحدثت صحف تونس عن بدء عدة دول أوروبية في إغلاق حدودها أمام القادمين إليها من المملكة المتحدة، بسبب المخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا.// انتهى //12:00ت م0041