جدة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسبدأت أمانة محافظة جدة في تنفيذ مشروع معالجة مخلفات البناء والهدم وإعادة تدوير الدمارات, من خلال عقد تشغيل كسارتين متنقلتين تستهدفان معالجة 7.500.000 طن من الدمارات في 600 موقع في إطار جهود الأمانة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري في المدينة.وأوضح مدير عام الرقابة على المخلفات التجارية بالأمانة المهندس عبدالله بن محمد الغامدي, أن عقد تشغيل الكسارات المتنقلة يهدف إلى تسريع معالجة مخلفات البناء والهدم عن طريق طحن المواد في الموقع بعد فصل الشوائب من الأخشاب أو النفايات، ومن ثم تسوية الناتج في نفس الموقع لتقليل كمية المخلفات المنقولة للمردم .وبين الغامدي أن الطاقة الإنتاجية للكسارة الواحدة تبلغ 200 طن في الساعة وبإجمالي 400 طن للكسارتين، مضيفاً أن الإنتاجية التي ستنتجها الكسارة الواحدة خلال ثلاث سنوات تقدر بنحو 3.650.000 طن، منها أكثر من 2 مليون طن كميات نظيفة سيجري الاستفادة منها في أعمال الدفن والدعم للمشاريع القائمة والمستقبلية، مشيراً إلى أن الأمانة حصرت 48 حفرة ما بين متوسطة وكبيرة في أنحاء المدينة وتستهدف معالجتها بنواتج مخلفات البناء.// انتهى //12:01ت م0042