القريات 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، عددًا من أحياء القريات شملت غُطي والعقيلة، وذلك ضمن الزيارة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة ومراكزها.واطلع سموه على مستوى الخِدْمات والبنية التحتية لتلك القرى، مستمعًا من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان عن مخططات تلك الأحياء وطرق تطويرها، مؤكداً سموه أهمية رفع مستوى الخِدْمات البلدية وإعادة تأهيل شوارع تلك الأحياء بصفه عاجلة ومراعاة تلبية احتياجات ساكنيها.كما استمع سموه من مدير عام النقل بمنطقة الجوف المهندس عتيق بن محمد الشمري شرحا عن مخططات تحسين تقاطع طريق غطي عين الحواس مع الطريق الدولي وطريق القريات طريف، وذلك ضمن أعمال مبادرة السلامة المرورية، واستعراض أعمال الصيانة على طريق غطي، حيث تم تنفيذ طبقة إسفلتية لتحسين جودة سطح الطريق بطول 6 كيلو مترات.رافق سموه خلال الزيارات وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.// انتهى //12:06ت م0043