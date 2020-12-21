الجزائر 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتطورات الوضعية الوبائية محليًا ودوليًا، مبرزة إصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس ، أوامرَ للحكومة بالفصل في اختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد-19 والشروع في عملية التطعيم ابتداءً من شهر يناير المقبل.وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر وصل إلى 95203 منها 422 حالة جديدة سجلت في الساعات الأربعة والعشرين الماضية، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 63260 شخصًا منها 391 حالة جديدة.وتناقلت إعلان الحكومة الألمانية أمس أن خبراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى أن اللقاحات الراهنة المضادة لفيروس كورونا المستجد تتصف بالفاعلية لمكافحة السلالة الجديدة من كوفيد-19 والتي رصدت خصوصًا في بريطانيا.وأخبرت الصحف الجزائرية عن أن حصيلة المصابين بفيروس "كوفيد-19" حول العالم، حتى أمس، تجاوز 76 مليونًا و600 ألف إصابة.// انتهى //12:14ت م0045