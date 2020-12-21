أبوظبي 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان - عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.// انتهى //13:32ت م0064