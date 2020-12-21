سياسي / الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على المنطقة الخضراء في بغداد
الاثنين 1442/5/6 هـ الموافق 2020/12/21 م واس
أبوظبي 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان - عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
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13:32ت م
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