جيزان 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد ركن خالد بن صقر الدوسري.وتسلم سموه في مستهل اللقاء التقرير الخاص بإنجازات قيادة قوة أمن المنشآت بالمنطقة، خلال الفترة الماضية، مستمعاً لشرح مفصل عن التقرير وما تضمنه من إنجازات تم تحقيقها في مختلف المجالات والمهام المناطة بالقوة.وأكد أهمية الدور الذي يقوم به منسوبو القوة في حفظ أمن وسلامة المنشآت الأمنية والخدمية والحيوية التي تقع ضمن مسؤولية القوة، موجهاً بضرورة التعاون التام وتظافر الجهود بين منسوبي القوة ومنسوبي تلك المنشآت، بما يسهم في حمايتها ويخدم الصالح العام.// انتهى //13:57ت م0075