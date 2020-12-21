الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأقام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أمس، بالتعاون مع مجلس شباب منطقة عسير، ديوانية حوار - عن بعد - تحت عنوان: "الوسطية والاعتدال سبيل في التفكير واختيار في الحياة".وسلط اللقاء الضوء على مفهوم الوسطية والاعتدال كمنهج حياة، وانعكاسهما على الحياة الفكرية والاجتماعية، مستعرضا نماذج من الوسطية والاعتدال.يأتي اللقاء استمراراً للدور الهام والحيوي الذي يقوم به المركز تجاه المجتمع، كإحدى مبادراته للعمل - عن بعد - وتفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومجلس شباب منطقة عسير، التي تتضمن تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تحقيق أهداف المركز، ونشر رسالته بترسيخ ثقافة الحوار، خصوصًا لدى شريحة الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في صناعة مبادرات متميزة تخدم مشروعات التلاحم الوطني وتعزز وترسخ قيم الحوار والتعايش والتسامح الوسطية والاعتدال.// انتهى //13:59ت م0076