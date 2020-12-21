الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان وأعضاء المجلس، وذلك بمناسبة تشكيل مجلس إدارة غرفة الرياض الحديث لدورته الثامنة عشر.وفي بداية الاستقبال استعرض العجلان جهود غرفة الرياض أثناء الجائحة والأعمال التي قامت بها لخدمة قطاع الأعمال ومساندة جهود الدولة في التخفيف من آثار الجائحة.ونوه سموه بدورهم وإسهاماتهم الإيجابية والوطنية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.من جانبه أعرب رئيس وأعضاء مجلس غرفة الرياض عن شكرهم لسموه على دعمه لأعمال غرفة الرياض واهتمامه الكامل بإنجازاتها ومشاركتها التنموية والاقتصادية.// انتهى //14:00ت م0077