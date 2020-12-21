جدة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واساجتمع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بجدة اليوم، بمدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة كافة.وجرى خلال الاجتماع استعراض خطة الوزارة لهذا العام في منطقة مكة المكرمة وأبرز المشاريع الجاري تنفيذها، ومناقشة احتياجات الفرع وتقارير المنجزات وسبل تطوير الخِدْمات الإلكترونية وتنفيذ البرامج الدعوية والإرشادية, واستعداداته لخدمة ضيوف الرحمن.وأكد معاليه أهمية تكثيف البرامج الدعوية وتميزها بما يتناسب مع حاجة الناس من الإرشاد والنصح والوعظ وَفْق الوسائل المتاحة، مشيراً إلى ضرورة إنجاز المشاريع كافة وأن تكون نموذجية محققة لتطلعات القيادة الرشيدة، والحرص على تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية لضمان سلامة مرتادي بيوت الله والمواقيت من فيروس كورونا, كذلك تكثيف الجولات الرقابية على المساجد والمواقيت لمتابعة عمل شركات الصيانة والتشغيل والتأكد من قيامها بواجبها.//إنتهى//15:08ت م0101