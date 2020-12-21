تبوك 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي يرافقه الأستاذ المشارك بكلية العلوم بقسم الكيمياء بجامعة تبوك الدكتور محمد الأحمدي والأستاذ المساعد بكلية العلوم قسم الأحياء بجامعة تبوك الدكتورة عائشة العطوي، اللذين تبنت مجموعة العشرين مساهمتهما البحثية في مجموعة الفكر T20.وهنأ سموه عضوي الجامعة بحصول بحثيهما المعنونين بـ"تبني الابتكار لمواجهة تحديات نظم الغذاء" و "كوفيد- ۱۹.. منبه للارتقاء بالاستثمارات في النقل المستدام" على ثقة مجموعة العشرين بمسارها الفكري، مشيداً بالكفاءات من أبناء وبنات الوطن والمراكز البحثية الوطنية وقدرتها في الوصول إلى أعلى المستويات المنافسة عالمياً وأن الجميع يفتخر بذلك.وثمن سمو أمير المنطقة الجهود العلمية والتعليمية التي تبذلها جامعة تبوك ومشاركتها في قمة العشرين وفي أبحاث تمس المجتمع والواقع التي تجسد دعم القيادة الرشيدة للتعليم ومراكز الأبحاث في مختلف المجالات لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.ونوه الأمير فهد بن سلطان بمشاركة المرأة السعودية في مختلف المجالات ودورها الحيوي بالمجتمع ووصولها إلى مراحل متقدمة تبوأت مناصب قيادية.مما يذكر أن مجموعة الفكر T20 إحدى المجموعات الرئيسية في قمة العشرين G20 المهتمة بوضع السياسات وحل مشاكل العالم، التي استقطبت العديد من المشاركات العالمية, حيث وصل عدد البحوث المشاركة 146 موجزة بحثية من أكثر من 600 باحث من مختلف دول العالم.// انتهى //15:11ت م0103