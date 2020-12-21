الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولات تهريب وترويج نحو (18.933.823) قرص أمفيتامين، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (16) متهماً بينهم (10) مواطنين و(6) مقيمين.وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بخلية إجرامية في مدينة الرياض يمتهن عناصرها استقبال وترويج المواد المخدرة، حيث تم القبض عليهم ـ (5) مواطنين ـ، وضُبِط بحوزتهم (9.878.500) قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل أقراص حديدية.وبين أنه تم في عمليتين أمنيتين بمنفذ الحديثة ومحافظة جدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، الإطاحة بخلية إجرامية، في محافظة جدة، بعد قيام عناصرها باستقبال كمية من المواد المخدرة، والقبض عليهم ـ (5) مواطنين و(5) مقيمين ـ، وضُبِط بحوزتهم (5.827.000 ) مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة أحزمة ملابس، مشيراً إلى أنه تم في العملية الأخرى الإطاحة بمقيم بمنفذ الحديثة لمحاولته تهريب (3.228.323) مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة بطاطس.وأكد النقيب محمد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.// انتهى //15:12ت م0105