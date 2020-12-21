الدمام 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، على جهود شركة مرافق، قدمه رئيس الشركة المهندس محمد الزعبي.ونوه سموه بدور القطاع الخاص في التنمية، والإسهام في تقديم الخدمات بفاعلية وكفاءة، مؤكداً أهمية أن تراعي الشركة المعايير البيئة في أعمالها، وأن تحرص على الحد من تأثير العمليات الصناعية، والاسهام الفاعل في برامج المسؤولية الاجتماعية، ومبادرات الحماية البيئية، وضمان أعلى مستويات الجودة في مختلف الأصعدة، مع الاهتمام بتأهيل الكوادر الوطنية، والاستفادة من مخرجات الجامعات في مجال تقنيات التحلية والانتاج المزدوج.// انتهى //15:12ت م0106