الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسعقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اجتماعها الثاني من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، وذلك بحضور معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.واستعرضت الهيئة العامة في اجتماعها الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمتضمنة عدد من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة تمهيدا لاعتمادها للعرض على المجلس.ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 / 1441هـ .وقررت الهيئة العامة في اجتماعها الموافقة على إحالة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440 / 1441هـ .كما أحالت الهيئة العامة خلال الاجتماع تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية، المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.وأقرت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ ، وإضافة مادتين جديدتين (الرابعة والسبعين مكرر، والمائة مكرر) إلى ذات النظام، المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.وأحالت الهيئة تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التعويض، المقدم من عدد من أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس، ومقترح تعديل المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ المقدم من عددٍ من أعضاء المجلس استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.كما وافقت الهيئة العامة في اجتماعها الثاني على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الاشعاعات غير المؤينة، والمقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.وأحالت الهيئة العامة في اجتماعها للعرض أمام المجلس تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440 / 1441 هـ ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1440 / 1441هـ، كما تمت الموافقة على إحالة تقرير اللجنة بشأن مقترح مشروع نظام السوق العقاري المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.يذكر أن نظام مجلس الشورى وبناءً على مادته الحادية والعشرين تنص على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكوَّن من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصص.// انتهى //15:14ت م0107