الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وقد أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداء تكريماً لمعالي الوزير البوسعيدي والوفد المرافق له.وكان معالي وزير خارجية سلطنة عمان قد وصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي سمو وزير الخارجية.// انتهى //15:20ت م0109