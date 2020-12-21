الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسنظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برنامج الشخصية الإنتاجية الفعالة (للقيادات الأكاديمية)، الهادف إلى انتهاز الفرص المهنية لتغيير الاختلافات وتحويلها إلى فرص منتجة ومواقف إيجابية، وتنمية مهارات المشاركين الإدارية والقيادية، وصقل الاحترافية المهنية بما يتفق مع أهداف الفرد والمنظمة، بالإضافة إلى تطوير عادات العمل بحيث تصبح منتجة ومستثمرة للوقت بشكل فعال وصحيح، مع التطبيق العملي من خلال الأدوات والتطبيقات التي تم العمل أثناء البرنامج.ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة ما قبل الانطلاق، يُعقد بها لقاء مع المشترك ورئيسه المباشر، لتحليل نقاط القوة والضعف لديه، ثم تأتي مرحلة الانطلاق مرحلة ثانية تُقسم إلى سبعة أسابيع تتضمن مناقشة مواضيع عدة أهمها: طبيعة الإنتاجية، زيادة الإنتاجية من خلال التحكم بالأولويات، تحسين فريق العمل. ويختتم البرنامج بالمرحلة الثالثة يتم بها اللقاء النهائي مع الرئيس المباشر للمشترك، لتقييم مدى تقدمه وتحسين مدى إنتاجيته العملية.كما تعاونت كليتا الطب البشري وطب الأسنان لتقديم محاضرة بعنوان "معاً لطفولة بلا عنف" ، كما أطلقت عمادة البحث العلمي مبادرة العيادة البحثية للأسبوع الرابع للعيادة التخصصية "استفسارات عامة حول البحث العلمي" مع عميدة البحث العلمي وقيادات البحث العلمي.يُشار إلى أنّ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن خلال الأسبوع الماضي، عقدت العديد من اللقاءات العلمية استهدفت تنمية مهارات منسوبيها، وتحسين أداءهم، ورفع كفاءتهم، وتنمية قدراتهم، واكتشاف مهارات جديدة لديهم.//انتهى//15:21ت م0110