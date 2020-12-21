الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسفاز معهد الإدارة العامة بجائزة الملك عبد العزيز للجودة عن فئة الهيئات والمؤسسات في المستوى البرونزي، وذلك خلال إعلان نتائج الدورة الخامسة من منافساتها اليوم.وتستهدف الجائزة تحقيق التميز المؤسسي في المنشآت الوطنية الحكومية والخاصة وغير الربحية، تماشياً مع أهم أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030 الرامية لتحقيق التميز في الخِدْمات الحكومية وتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة، حيث أنشئت عام 1420هـ، لتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة من أجل رفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الداخلية وتحقيق رضا المستفيدين، وتكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز.وعدّ معالي مدير عام المعهد الدكتور بندر السجان جائزة الملك عبدالعزيز للجودة , الجائزة الأم للتميز المؤسسي على مستوى المملكة، ولجميع القطاعات، ولذا يُعتبر الحصول على الجائزة من أهم المؤشرات على تبني قيادات المنشآت للجودة والتميز.وأشاد معاليه بالجائزة كونها وسيلة مهمة لدعم تحقيق التميز في الأعمال وتحسين الأداء وإدارتها، وتقييم مستوى الأداء الحالي للمنظمة ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميزة في فئاتها، مبيناً أن المعهد يعمل وَفْق خطته الإستراتيجية الجديدة على تعزيز التميز المؤسسي والارتقاء بجودة العمليات والخِدْمات الداخلية والخارجية إلى أعلى المستويات.وأضاف أن الفوز بهذه الجائزة هو دليل واضح على ما يحققه المعهد ومنسوبوه من تطور نوعي في الأداء والتميز.// انتهى //15:22ت م0112