نجران 06 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مجلسه الأسبوعي "الإثنينية" اليوم، نواب القبائل بالمنطقة.وأكد سموه أهمية دور المشايخ ونوابهم ، في نشر الوعي لدى أفراد المجتمع.كما تطرق سموه إلى الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أمس، منوهًا بدور المجتمع في استيعاب الواقع، والتعاون مع هذه الإجراءات لتحقيق الأهداف السامية تجاه سلامة الجميع.//انتهى//15:25ت م0113