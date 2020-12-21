عام / سمو أمير نجران يستقبل نواب القبائل في مجلسه الأسبوعي
الاثنين 1442/5/6 هـ الموافق 2020/12/21 م واس
نجران 06 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مجلسه الأسبوعي "الإثنينية" اليوم، نواب القبائل بالمنطقة.
وأكد سموه أهمية دور المشايخ ونوابهم ، في نشر الوعي لدى أفراد المجتمع.
كما تطرق سموه إلى الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أمس، منوهًا بدور المجتمع في استيعاب الواقع، والتعاون مع هذه الإجراءات لتحقيق الأهداف السامية تجاه سلامة الجميع.
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15:25ت م
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