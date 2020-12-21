الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسحقق بدر العتيبي المركز الأول لمنافسات "فردي دق" للون "الشعل"، اليوم في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، التي تُقام خلال الفترة من 1 ديسمبر الحالي حتى 14 يناير المقبل بالصياهد الجنوبية.وحل ثانياً "الكويتي" علوش العجمي، وفي المركزين الثالث والرابع مواطنه عبدالله الرشيدي، فيما كان المركز الخامس من نصيب المشارك السعودي فلاح المطيري.من جهة أخرى حلّ الكويتي دبوس الدبوس بالمركزين الأول والثاني في فئة "فردي دق" للون "الصفر"، ، وجاء تركي السبيعي في المركز الثالث، ونال شبنان الدوسري المركزين الرابع والخامس.وتُختتم غدًا الثلاثاء منافسات "فردي دق" للون "الوضح"، التي من المنتظر أن تشهد منافسة قوية عطفًا على قائمة المتأهلين، بمشاركة تركي الحقباني، وسحمي الدوسري، وعبدالمجيد الجريسي، ومسعود الهاجري، إضافة للثلاثي الكويتي طلال فارس، وعبدالله التويجري، وعبدالله فالح, وشركة حرش العراقيب للمواشي بثلاث فرديات.// انتهى //16:03ت م0137