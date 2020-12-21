الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسحازت شركة المياه الوطنية على جائزة الملك عبد العزيز للجودة (بالمستوى البرنزي) في فئة المنشآت الخدمية الكبيرة ومنحت الجائزة للشركة نظير تحقيقها لأهم متطلبات الجودة والتميز المؤسسي وفق معايير الجائزة وذلك خلال إعلان أمانة الجائزة في دورتها الخامسة الفائزين بمختلف فئاتها.وأبدت الشركة فخرها واعتزازها بنيلها جائزة الملك عبد العزيز للجودة, التي جاءت بعد تطبيقها العديد من المعايير في إطار مرجعي موحد لمعايير التميز المؤسسي وفق أفضل الممارسات.وعدت الجائزة أحد أهم الجوائز المعتمدة محليًا فيما يخص تطبيق الجودة في المنشآت بالمملكة، حيث تخضع لمعايير دقيقة وتنافسية عالية بين أفضل القطاعات الخدمية.// انتهى //16:03ت م0138