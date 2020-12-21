المنامة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسأعربت البحرين اليوم عن ادانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء ببغداد.وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامن مملكة البحرين مع العراق في جهودها الرامية لمحاربة الإرهاب وتثبيت الاستقرار في أراضيها، معربةً عن تمنياتها بالشفاء للمصاب جراء هذا العمل الإرهابي.وجددت الوزارة التأكيد على رفض مملكة البحريني لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه أو مبرراته.// انتهى //16:04ت م0140