إسلام آباد 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسلقي جندي باكستاني مصرعه بتبادل إطلاق النار مع عناصر إرهابية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن فرقة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط في منطقة "أواران" في إقليم بلوشستان بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية في تلك المنطقة.وأضاف أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الفرقة العسكرية مما أدى إلى مقتل أحد الجنود، مشيراً إلى أن المسلحين نجحوا في الفرار والاختباء في الجبال الوعرة في تلك المنطقة.// انتهى //16:04ت م0141