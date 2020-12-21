الرياض 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسرأَس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم اجتماع مجلس الإدارة الـ72 عبر تقنية الاتصال المرئي.واستعرض الأمين العام للاتحاد العربي، الدكتور رجاءالله السلمي خلال الاجتماع التقارير المالية والإدارية وتقارير اللجنة المنظمة لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وتقارير اللجان المعاونة واعتمادها، بالإضافة إلى اعتماد محضر الاجتماع السابق.وأقر مجلس الإدارة إقامة مسابقات لكرة القدم الشاطئية وكرة قدم الصالات ولكرة القدم النسائية ضمن روزنامة مسابقات الاتحاد للعام القادم 2021, وإقامة مسابقة المنتخبات العربية لكرة القدم تحت 17 سنة خلال عام 2021 ، على أن تحدد اللجنة المنظمة المواعيد المناسبة لها, وتفويض اللجنة المنظمة لمسابقات الاتحاد مع الأمانة العامة بدراسة آلية تنفيذ وإقامة مسابقة كأس العرب للأندية في نسختها القادمة 2021.وقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، شكره لجميع أعضاء مجلس الاتحاد ولرؤساء وأعضاء اللجان والأمانة العامة بالاتحاد على العمل الذي قدم خلال عام 2020، بينما قدم سموه نيابةً عن مجلس الاتحاد التهنئة للأندية العربية الفائزة ببطولات قارية لعام 2020، وهما نادي الأهلي المصري الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا ونادي نهضة بركان المغربي الفائز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقي، متمنياً التوفيق لجميع الأندية العربية في مختلف بطولات عام 2021 القادم.// انتهى //16:24ت م0142