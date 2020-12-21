تبوك 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واسشكلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اللجان الفرعية لتحكيم مسابقة منصة مدرستي بتعليم المنطقة .وأوضح مدير تعليم تبوك إبراهيم العُمري، أن مسابقة "مدرستي الرقمية " حققت أهدافها النوعية، في إثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي وتعزيز المشاركة المجتمعية في العمل التعليمي، ورسخت الوعي المهني للمنظومة التعليمية، داعياً إلى استثمار ما أنتجته المسابقة من مواد تثقيفية وتوعوية وما أبرزته من جوانب الإبداع في مجالاتها الثلاثة .من جهته أكد مدير مركز التميز بتعليم تبوك خلف الشمري أنّ المرحلة الأولى من المسابقة التي انطلقت على مستوى مدارس المنطقة، قد شهدت تفاعلًا من المجتمع التعليمي وكذلك أولياء الأمور من خلال مشاركات متنوعة وهادفة من المنتجات الإعلامية والتعليمية والتوعوية تتعلق بمنصة "مدرستي"، مشيراً إلى أنه تم ترشح الأعمال المميزة في المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية على مستوى مكاتب التعليم، والتي بدورها ستجري عملية فرز للأعمال المرشحة للمرحلة الثالثة على مستوى إدارة التعليم .وأضاف أن الأعمال المرشحة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة ستُفرز وتُحكَّم من قبل اللجان الفرعية المشكلة، وتعلن النتائج على مستوى الإدارة ويكرم الفائزين .// انتهى //16:27ت م0143