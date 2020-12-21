جدة 06 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 21 ديسمبر 2020 م واستواصل جائزة جدة للإبداع تحت شعار "ضع بصمتك وارتق بمدينتك"، استقبال المبادرات عبر المنصة الالكترونية للجائزة من 19 الشهر الجاري وتستمر حتى 3 من يناير القادم ، على الرابط التالي :www.jeddahawards.org .وتضم الجائزة في نسختها الرابعة ، ستة مجالات : الإبداع في العالم الرقمي , الإبداع الحكومي , الإبداع الأمني , الإبداع المجتمعي , إبداع رواد الأعمال , الابداع في تحسين جودة الحياة.وتهدف الجائزة التي يرعاها سمو محافظ جدة , إلى استكشاف المبدعين والمبدعات وتحفيزهم وتحقيق التكامل التنموي بالمحافظة ، إلى جانب استثمار المقومات الثقافية والإبداعية التي تنبع من محافظة جدة.// انتهى //16:38ت م0145